NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag billiger

Die NVIDIA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:05 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 193,76 EUR. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 185,00 EUR. Bei 194,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16.869 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 262,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 112,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 72,51 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,40 Prozent zurück. Hier wurden 5.931,00 USD gegenüber 7.643,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Hot Stocks heute: Apple-, Netflix-, NVIDIA-, Tesla-Aktien - alle Short?

AI-Aktien rund um NASDAQ-Wert Microsoft geben Gas: Ist AI der neue Mega-Trend an den Börsen - oder nur ein Meme-Hype?

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Mercedes-Chef Källenius sieht neue Rolle für Zulieferer

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com