NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Mittwochnachmittag ins Minus

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:02 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 195,10 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,00 EUR. Bisher wurden heute 27.739 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 262,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). 25,63 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 112,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

Am 17.11.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,40 Prozent auf 5.931,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.643,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2025 5,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

