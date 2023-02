NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gibt am Vormittag ab

Um 09:07 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 194,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 185,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,00 EUR. Zuletzt wechselten 7.700 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 262,35 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 26,05 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 112,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 72,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 17.11.2022. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 USD je Aktie gewesen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.931,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,27 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Hot Stocks heute: Apple-, Netflix-, NVIDIA-, Tesla-Aktien - alle Short?

AI-Aktien rund um NASDAQ-Wert Microsoft geben Gas: Ist AI der neue Mega-Trend an den Börsen - oder nur ein Meme-Hype?

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Mercedes-Chef Källenius sieht neue Rolle für Zulieferer

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com