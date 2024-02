NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit NVIDIA ein

Kurs der NVIDIA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,7 Prozent auf 696,60 EUR.

Die NVIDIA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 11,7 Prozent auf 696,60 EUR. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 700,90 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 690,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 183.718 Stück.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 700,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,62 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 192,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,43 Prozent.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,167 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 660,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 21.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18.120,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.931,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,39 USD je NVIDIA-Aktie.

