NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagmittag leichter

Um 12:03 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 308,00 USD ab. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 120.988 Aktien.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 318,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,34 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 64,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 296,67 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Zahlen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7.643,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

