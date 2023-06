NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 390,55 EUR

Die NVIDIA-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 426,39 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.848 Stück gehandelt.

Bei 439,90 USD erreichte der Titel am 21.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 74,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 444,17 USD.

NVIDIA gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.288,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.192,00 USD.

Am 16.11.2023 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 15.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,40 USD je NVIDIA-Aktie.

