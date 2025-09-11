NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Abend zu

NVIDIA im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 182,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,4 Prozent auf 182,69 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,55 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 175,26 USD. Bisher wurden heute 43.475.199 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,55 USD) erklomm das Papier am 22.09.2025. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 110,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 200,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,74 Mrd. USD – ein Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie zwischen Milliardenpotenzial und Risiken - warum Growth-Investoren genau hinschauen sollten

NVIDIA-Aktie in Gefahr: Holt Broadcom jetzt zum Gegenschlag aus?

NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?