NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von NVIDIA

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 498,59 USD.

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 498,59 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313.808 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 505,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 1,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 138,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 72,15 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 570,71 USD.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 127,74 Prozent auf 13.507,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.931,00 USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,24 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Deutliche Veränderungen: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2023 im Depot

NVIDIA arbeitet mit am ersten europäischen Exaflops-Computer - JUPITER soll das leistungsstärkste KI-System der Welt werden

Ausblick: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal