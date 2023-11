NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der NVIDIA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 450,65 EUR.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,7 Prozent auf 450,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 448,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 448,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.467 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 4,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 130,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 567,86 USD.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,70 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 127,74 Prozent auf 13.507,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 15.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

