NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 443,15 EUR ab.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 443,15 EUR ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 442,60 EUR. Bei 443,85 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 1.011 Stück.

Bei einem Wert von 471,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 130,16 EUR. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 240,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 565,00 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.120,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.931,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 12,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 3 Jahren abgeworfen

Pluszeichen in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Trotz Mega-Performance 2023: NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie bleibt für Analyst von TD Cowen die "beste Idee" für 2024