NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 594,20 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,4 Prozent auf 594,20 USD. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 585,85 USD. Bei 595,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.543.426 NVIDIA-Aktien.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 603,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 1,53 Prozent Luft nach oben. Bei 178,18 USD erreichte der Anteilsschein am 24.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,01 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 565,00 USD aus.

NVIDIA gewährte am 21.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 18.120,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.931,00 USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2025.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,31 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Gewinnmitnahmen bei Meta-Aktie: Facebook-Mutter Meta klopft an Tür zu "Billionen-Dollar-Club" - auch NVIDIA und Microsoft mit neuen Rekorden

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024