NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 808,87 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 808,87 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 823,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 807,97 USD. Bisher wurden heute 21.497.704 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei 823,94 USD erreichte der Titel am 23.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,86 Prozent hinzugewinnen. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 222,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,179 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,160 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 680,00 USD.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,16 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.103,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 272,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD in den Büchern standen.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 24,58 USD je NVIDIA-Aktie.

