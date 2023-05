NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 287,30 EUR

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 311,23 USD. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 309,80 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 7.313.881 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 318,28 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 2,27 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 108,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 187,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 296,67 USD an.

NVIDIA ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7.643,00 USD umgesetzt.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,62 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

