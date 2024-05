NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA haussiert am Nachmittag

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 8,4 Prozent auf 1.029,03 USD.

Das Papier von NVIDIA legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,4 Prozent auf 1.029,03 USD. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 1.042,60 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.020,00 USD. Bisher wurden heute 5.343.412 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1.042,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 1,30 Prozent niedriger. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 298,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 245,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,219 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.127,50 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 22.05.2024 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 330,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 15.08.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2025 25,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie: Deshalb ist die UBS vor Bilanzvorlage optimistisch für NVIDIA

NASDAQ Composite Index-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Analog Devices-Aktie springt hoch und zieht europäischen Tech-Sektor nach oben