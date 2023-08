NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 461,22 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,0 Prozent auf 461,22 USD. Bei 463,12 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 458,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 12.678.216 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 481,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,45 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Abschläge von 76,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 455,00 USD.

NVIDIA gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,15 USD je NVIDIA-Aktie.

