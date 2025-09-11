NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 180,55 USD.
Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 180,55 USD ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,63 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.891.600 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 184,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 2,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.
Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,52 USD im Jahr 2026 aus.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
