NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken NVIDIA am Abend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 178,10 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 178,10 USD ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 177,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 27.843.017 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,55 USD an. Gewinne von 3,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 51,36 Prozent sinken.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 25.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

