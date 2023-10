NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagmittag im Minus

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 413,87 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 02:00 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 413,87 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.799 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 502,30 USD. Gewinne von 21,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,87 USD am 22.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,28 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 537,14 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 23.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.704,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.507,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,70 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Bank of England äußert Bedenken hinsichtlich der möglichen Überbewertung von US-Technologieaktien

NASDAQ-Titel NVIDIA bleibt offen für Homeoffice-Arbeit - und ignoriert damit einen Trend

Dunkle Wolken ziehen auf: Analysten sehen Herausforderungen auf KI-Aktien zukommen