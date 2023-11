NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA büßt am Donnerstagmittag ein

Blick auf NVIDIA-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 485,21 USD.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:59 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 485,21 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 477,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 498,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 90.064.233 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 505,48 USD. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 138,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 249,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 577,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 21.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent auf 18.120,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 12,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

