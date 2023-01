NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagmittag in Grün

Die NVIDIA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 174,68 EUR. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 176,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.160 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 33,42 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 16.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.931,00 USD in den Büchern – ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7.103,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 15.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 3,27 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

AMD, QUALCOMM, NVIDIA & Co.: Barclays erwartet bessere Zeiten für die Halbleiterhersteller

NVIDIA-Aktie im großen Stil verkauft: Cathie Wood macht ARK Innovation ETF für 2023 fit

NVIDIA-Aktie schließt stärker: Kooperation mit Foxconn bei Plattformen für autonome Autos

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com