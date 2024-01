NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 605,50 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 1,1 Prozent auf 605,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 95.911 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (603,31 USD) erklomm das Papier am 23.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 0,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2023 (185,80 USD). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 225,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 565,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.931,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. NVIDIA dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Gewinnmitnahmen bei Meta-Aktie: Facebook-Mutter Meta klopft an Tür zu "Billionen-Dollar-Club" - auch NVIDIA und Microsoft mit neuen Rekorden

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024