NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 614,25 USD zu.

Das Papier von NVIDIA legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,6 Prozent auf 614,25 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 614,32 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 603,00 USD. Bisher wurden heute 9.751.760 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei 614,32 USD markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 0,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2023 (185,80 USD). Abschläge von 69,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 USD.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18.120,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.931,00 USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 12,31 USD im Jahr 2024 aus.

