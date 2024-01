NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag höher

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 554,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 554,30 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 557,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 555,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.010 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 557,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,63 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 170,32 EUR am 25.01.2023. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 69,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 565,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 21.11.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 18.120,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 5.931,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Am 13.02.2025 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 12,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Gewinnmitnahmen bei Meta-Aktie: Facebook-Mutter Meta klopft an Tür zu "Billionen-Dollar-Club" - auch NVIDIA und Microsoft mit neuen Rekorden

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start zu

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024