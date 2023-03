NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Vormittag fester

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 272,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.706 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,46 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 5,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 108,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 151,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 270,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.051,00 USD – das entspricht einem Minus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2023 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 22.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,48 USD je NVIDIA-Aktie.

