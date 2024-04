NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 830,60 USD nach oben.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 830,60 USD. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 840,69 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 840,00 USD. Bisher wurden heute 1.477.803 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 973,85 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 17,25 Prozent wieder erreichen. Am 26.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 262,25 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 216,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,160 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,170 USD je NVIDIA-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 797,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 21.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent auf 22,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 21.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,29 USD je NVIDIA-Aktie.

