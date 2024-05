NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 1.041,68 USD.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 1.041,68 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.047,00 USD zu. Bei 1.043,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.787.390 NVIDIA-Aktien.

Am 23.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.063,05 USD. Mit einem Zuwachs von 2,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.05.2023 bei 366,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,266 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 1.182,50 USD.

Am 22.05.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 26,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 330,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 6,05 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 15.08.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,87 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Verluste

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben