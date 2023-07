NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 447,98 USD.

Das Papier von NVIDIA konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 447,98 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 88.722 Aktien.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 480,40 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 108,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 75,86 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 444,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 24.05.2023. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 15.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,92 USD je NVIDIA-Aktie.

