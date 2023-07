NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 399,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 399,95 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 400,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 399,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.544 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 427,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 7,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,10 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 444,17 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.288,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 16.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 15.08.2024.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Südkorea will sich zu einem Spitzen-KI-Hub entwickeln

Trotz möglicher US-Exportbeschränkungen: NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie erobert 1-Billion-US-Dollar-Marktkapitialisierung zurück

NVIDIA-Aktie mit Parallelen zu Apple: Analyst mega-bullish für NASDAQ-Riese NVIDIA