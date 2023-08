NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA reagiert am Nachmittag positiv

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Das Papier von NVIDIA konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,6 Prozent auf 488,01 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 502,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 502,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 34.548.099 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 502,30 USD erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,93 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 77,84 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 512,86 USD.

NVIDIA gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.288,00 USD gelegen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 16.11.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 8,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: NVIDIA hat laut Analyst eine Monopolstellung im KI-Kampf - noch mehr Aufwärtspotenzial

Meme-Aktie AMC an der NYSE im Sturzflug: Experte sieht vor Zusammenlegung mit APE-Aktien "Panik" bei AMC-Aktionären

NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in NVIDIA abgeworfen