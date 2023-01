NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

Um 04:22 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 172,58 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 172,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.032 NVIDIA-Aktien.

Am 29.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 262,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 34,22 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 53,65 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

Am 16.11.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.931,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.103,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,27 USD je Aktie belaufen.

