NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die NVIDIA-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 175,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 174,78 EUR. Bei 175,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 232 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 29.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 262,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 54,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 205,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 16.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5.931,00 USD, gegenüber 7.103,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,50 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 15.02.2024.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

