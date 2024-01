NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 621,40 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 621,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.173 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (628,48 USD) erklomm das Papier am 24.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Bei 185,80 USD erreichte der Anteilsschein am 26.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,10 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 565,00 USD.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte NVIDIA die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,31 USD je Aktie.

