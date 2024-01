NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 568,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,8 Prozent auf 568,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 569,70 EUR. Bei 569,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 20.738 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (576,40 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 1,35 Prozent Luft nach oben. Am 25.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 170,32 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 70,05 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 565,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 21.11.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.120,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 5.931,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

