NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 243,65 EUR

Die NVIDIA-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 268,75 USD abwärts. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.937 Stück gehandelt.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. 4,39 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 148,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 296,67 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 22.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.051,00 USD – das entspricht einem Minus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,55 USD im Jahr 2024 aus.

