NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 808,00 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 808,00 USD. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 811,30 USD zu. Bei 789,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.895.328 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 973,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 17,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 266,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,170 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 797,50 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 21.02.2024 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,16 USD gegenüber 0,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,10 Mrd. USD – ein Plus von 265,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 6,05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 präsentieren. NVIDIA dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 21.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,26 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

