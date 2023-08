NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

NVIDIA im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 468,21 USD nach.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 468,21 USD. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 462,37 USD ab. Mit einem Wert von 470,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 16.216.161 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 502,30 USD erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,28 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 108,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,91 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 534,29 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD im Vergleich zu 8.288,00 USD im Vorjahresquartal.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2024 wird am 16.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,15 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

