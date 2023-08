NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Vormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 437,85 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 437,85 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 437,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 436,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.340 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,40 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 512,86 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 25.05.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.192,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 16.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

