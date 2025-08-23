DAX24.303 -0,3%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.415 -0,5%Nas21.532 +0,2%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.374 +0,1%
Aktienkurs aktuell

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Einbußen

25.08.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 177,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
153,54 EUR 1,78 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 177,20 USD. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 176,57 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 178,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.456.286 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 183,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 3,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Abschläge von 51,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 185,83 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 26,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 27.08.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 26.08.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

