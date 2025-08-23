NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 177,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 177,20 USD. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 176,57 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 178,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.456.286 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 183,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 3,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Abschläge von 51,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 185,83 USD angegeben.
NVIDIA ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 26,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 27.08.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 26.08.2026.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,41 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
Oakoff mahnt Anleger zur Vorsicht: Gewinne der NVIDIA-Aktie vor Q2-Bilanz realisieren
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen