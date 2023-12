NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 488,23 USD.

Anleger zeigten sich um 01:59 Uhr bei der NVIDIA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 488,23 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 493,83 USD aus. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 484,67 USD. Bei 491,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 25.250.676 Stück.

Bei 505,48 USD markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 3,53 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 138,84 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 251,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.120,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.931,00 USD eingefahren.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 12,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

