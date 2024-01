NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 609,34 USD ab.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 609,34 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 189.197 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 628,48 USD. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,14 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 189,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 68,90 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 21.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent auf 18.120,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte NVIDIA die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 12,31 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

