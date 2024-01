NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 609,48 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 609,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 605,73 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 609,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.138.558 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 628,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 3,12 Prozent Luft nach oben. Am 01.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 189,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 12,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

