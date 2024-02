NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 796,61 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 796,61 USD zu. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 261.017 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2024 auf bis zu 823,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,43 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,97 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 72,01 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,179 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,160 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 680,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 5,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.103,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.051,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.05.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 24,56 USD je Aktie aus.

