NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 243,35 EUR

1,65% Charts

News

Analysen

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 244,00 EUR. Bei 247,95 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 244,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.867 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 257,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 5,41 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 117,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 296,67 USD angegeben.

Am 22.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,32 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.051,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.643,00 USD US-Dollar umgesetzt.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 22.05.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie: Darum sieht Piper Sandler-Analyst Harsh Kumar NVIDIA als KI-Gewinner

Hot Stocks heute: Drei Short-Trades laufen: S&P 500, Apple und NVIDIA. Tesla nach dem Kurssturz jetzt kaufen?

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com