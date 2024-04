NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 849,44 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 849,44 USD. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 849,90 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 838,42 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 1.526.593 Aktien.

Bei 973,85 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,65 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 266,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 218,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,170 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 797,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 21.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent auf 22,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 21.05.2025.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,26 USD je Aktie.

