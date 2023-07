NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 459,37 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 459,37 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 38.021 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 480,40 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 4,58 Prozent Luft nach oben. Bei 108,13 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 76,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 444,17 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 8.288,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert. NVIDIA dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,92 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

