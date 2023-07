NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 416,05 EUR.

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 416,05 EUR. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 417,30 EUR. Bei 417,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.257 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 427,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Bei 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 73,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Am 24.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.192,00 USD – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 15.08.2024.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,92 USD je Aktie.

