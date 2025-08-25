NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagabend gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 181,60 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 181,60 USD. Bei 181,95 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 180,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.199.372 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,039 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 185,83 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 28.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,06 Mrd. USD im Vergleich zu 26,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

