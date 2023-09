NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 420,15 USD.

Um 16:07 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 420,15 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 416,55 USD. Bei 420,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.009.446 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 502,30 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 16,35 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 288,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 537,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 23.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 101,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.507,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.704,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 10,62 USD im Jahr 2024 aus.

