NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag billiger

Die NVIDIA-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 394,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 394,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 399,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.306 NVIDIA-Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 471,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 537,14 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,51 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.507,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.704,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,62 USD fest.

