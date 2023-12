NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verbilligt sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 443,35 EUR.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 21:59 Uhr um 0,4 Prozent auf 443,35 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 440,60 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 443,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.170 NVIDIA-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,16 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 70,64 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 565,00 USD.

Am 21.11.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 12,26 USD im Jahr 2024 aus.

